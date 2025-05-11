Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня. Казахстанцев ждут дожди, грозы и резкое потепление, особенно на юге страны, передаёт BaigeNews.kz.

По республике 11 мая – переменная облачность, местами дожди, грозы, днем возможен град. Северо-восточный ветер 9–14 м/с. Температура ночью +10…+12°C, днем +18…+20°C.

12 мая – без осадков, туман в ночные и утренние часы. Ветер юго-западный 7–12 м/с. Температура ночью +9…+11°C, днем до +25°C.

13 мая – сухо, ветер сменится на северо-восточный. Температура ночью +13…+15°C, днем до +28°C.

В Алматы 11 мая – утром и днем дождь, гроза. Ветер западный до 13 м/с при грозе. Температура ночью +14…+16°C, днем +22…+24°C.

12 мая – дождь и гроза ночью. Днем – +23…+25°C.

13 мая – без осадков, до +28°C.

В Шымкенте на протяжении трех дней – без осадков. Температура днем постепенно вырастет с +30…+32°C до +35°C к 13 мая.

Синоптики призывают граждан соблюдать осторожность в случае гроз и града, а также не забывать о мерах защиты от жары на юге страны.