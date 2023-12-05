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В Казахстане в 87 учреждениях для детей обнаружили нарушения

Сегодня, 16:28
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Baigenews.kz Сегодня, 16:28
Сегодня, 16:28
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Фото: Baigenews.kz

В ходе комплексных проверок, проведенных территориальными департаментами Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК совместно с органами прокуратуры, выявлены нарушения в 87 учреждениях временного размещения детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК.

По данным МТИ, 87 учреждений были привлечены к административной ответственности, и на них наложен штраф в общей сумме 43 007 700 тенге.

"Использование непроверенных приборов или тех, у которых истек срок поверки, могло привести к недостоверным результатам измерений. Это, в свою очередь, могло вызвать ошибки в диагнозе и лечении, а также оказать негативное воздействие на здоровье детей", - подчеркнул Председатель КТРМ МТИ РК Куаныш Еликбаев.

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