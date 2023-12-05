В Казахстане в 87 учреждениях для детей обнаружили нарушения

В ходе комплексных проверок, проведенных территориальными департаментами Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК совместно с органами прокуратуры, выявлены нарушения в 87 учреждениях временного размещения детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК.

По данным МТИ, 87 учреждений были привлечены к административной ответственности, и на них наложен штраф в общей сумме 43 007 700 тенге.