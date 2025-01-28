О реализации новых проектов в нефтегазохимии и углехимии сообщил на расширенном заседании Правительства премьер-министр Олжас Бектенов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Так, в текущем году стартует строительство завода по производству полиэтилена на сумму 7,4 млрд долл.

Начнется разработка ПСД по строительству завода по производству бутадиена стоимостью 1,3 млрд долл.

"При поддержке Банка развития Казахстана инвестор приступает к строительству завода по производству алкилата в Павлодарской области. АО "Qarmet" начинает реализацию проекта на сумму 262 млн долларов по переработке 200 тысяч тонн каменноугольной смолы в год с выпуском более 15 видов продукции углехимии", - проинформировал премьер-министр.

Китайская компания China Energy подтвердила заинтересованность в реализации инвестиционных проектов по углехимии в Казахстане на 4 млрд долларов. В настоящее время осуществляется выбор подходящего угольного месторождения.

Напомним, в Астане под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева началось расширенное заседание правительства. Касым-Жомарт Токаев, открывая заседание, отметил, что об эффективности Правительства и акимов выводы будут сделаны по результатам развития экономики.