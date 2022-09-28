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В Казахстане ужесточили требования к детским садам, получающим госзаказ. Министерством просвещения принят приказ соответствующий приказ Об этом в своём Telegram-канале написал глава ведомства Асхат Аймагамбетов, передаёт BaigeNews.kz.

Теперь госзаказ будет размещаться по новым правилам, которые направлены на создание комфортных и безопасных условий для детей.

По данным министра, в условия получения бюджетных денег включены дополнительные требования ко всем детским садам, которые хотят получить госзаказ.

Теперь их список расширен и содержит:

создание условий по противопожарной и антитеррористической безопасности, при этом обязательно наличие тревожной кнопки и системы внутреннего голосового оповещения;

обязательная установка видеокамер;

создание специальных условий для детей с особыми образовательными потребностями;

соответствие санитарным нормам зданий и помещений детских садов;

оснащение детских садов необходимым оборудованием и мебелью для формирования комфортной предметно-развивающей среды;

– обеспечение медицинским обслуживанием.

Также усилены требования к педагогам дошкольных организаций. Воспитателям необходимо иметь квалификацию и/или образование, соответствующие специфике работы с детьми.

В министерстве изменили и сам механизм размещения госзаказа. Если раньше в заявке отделы образования указывали конкретное количество мест для конкретного детского сада, то теперь сады будут включаться в общий перечень организаций, получающих госзаказ. А дальше уже сами родители при получении направления в детский сад могут выбрать сад из этого перечня. Соответственно детский сад будет получать ровно столько мест и финансовых средств, сколько родителей выбрали именно этот сад.

Уточняется, что почти вдвое снизилось количество документов для получения госзаказа.

Также вводятся электронные квитанции для борьбы с так называемыми "мертвыми душами", когда дошкольная организация получает финансирование, но заявленное количество детей не соответствует фактическому.

Управления образования теперь наделили правом выехать и ознакомиться с условиями в детских садах до того, как примут решение о включении их в перечень для размещения госзаказа.

Для прозрачности процедуры заявки и все документы будут рассматриваться комиссией с обязательным видео- и аудиофиксированием.