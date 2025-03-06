С 23 февраля вступили в силу изменения в правила по проверке правильности и обоснованности оформления одобрений типов транспортных средств и шасси в Казахстане, передает BaigeNews.kz.

Новые требования были утверждены приказом Министра торговли и интеграции РК от 8 июня 2021 года № 397-НҚ.

Согласно новой редакции правил, перечень доказательных материалов, предоставляемых органам по подтверждению соответствия, был дополнен важными документами, такими как декларация о соответствии и протоколы технической экспертизы. Эти документы станут неотъемлемой частью процесса оценки соответствия типа транспортных средств.

В случае положительного результата проверки, технический секретариат оформляет заключение о правильности и обоснованности оформления одобрений. Нововведения направлены на усиление контроля за материалами, являющимися основанием для одобрений типа автотранспортных средств и шасси.

Согласно экспертам, эти изменения помогут повысить качество оформления документов об оценке соответствия и улучшат безопасность транспортных средств, улучшив их соответствие техническим требованиям безопасности.

Таким образом, новые правила позволят обеспечить более строгий контроль и улучшение стандартов безопасности в сфере автомобильного транспорта.