Правительство Казахстана приняло меры по повышению эффективности использования бюджетных средств на местах. Поводом для изменений стали рекомендации Высшей аудиторской палаты по итогам проверки в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

В мае 2024 года аудиторы ВАП выявили нарушения при планировании и исполнении бюджета, в том числе:

необоснованное перечисление целевых трансфертов нижестоящим бюджетам, несмотря на отсутствие реальной потребности;

образование свободных остатков на счетах городов и районов к концу 2023 года;

дефицит методологического контроля в сфере межбюджетных отношений.

По мнению аудиторов, такие ошибки нарушают бюджетные принципы и снижают эффективность госфинансов.

В результате в новом Бюджетном кодексе закреплены ключевые изменения:

Центральные и местные органы, отвечающие за бюджетное и государственное планирование, обязаны контролировать межбюджетные отношения на всех уровнях. Ужесточены требования к принятию нормативно-правовых актов (НПА), влияющих на доходы и расходы местных бюджетов. Проекты НПА, которые предполагают снижение доходов местных бюджетов, теперь будут проходить дополнительную проверку на предмет баланса между уровнями бюджета. Регионам и администраторам местных программ предоставлена большая самостоятельность при одновременном усилении ответственности за нарушение бюджетного законодательства.

Изменения направлены на предотвращение неэффективного распределения средств и обеспечение финансовой дисциплины на всех уровнях власти.