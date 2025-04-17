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В Казахстане ужесточили правила использования госсредств на уровне местных бюджетов

Сегодня, 11:14
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baigenews.kz Сегодня, 11:14
Сегодня, 11:14
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Фото: baigenews.kz

Правительство Казахстана приняло меры по повышению эффективности использования бюджетных средств на местах. Поводом для изменений стали рекомендации Высшей аудиторской палаты по итогам проверки в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

В мае 2024 года аудиторы ВАП выявили нарушения при планировании и исполнении бюджета, в том числе:

  • необоснованное перечисление целевых трансфертов нижестоящим бюджетам, несмотря на отсутствие реальной потребности;
  • образование свободных остатков на счетах городов и районов к концу 2023 года;
  • дефицит методологического контроля в сфере межбюджетных отношений.

По мнению аудиторов, такие ошибки нарушают бюджетные принципы и снижают эффективность госфинансов.

В результате в новом Бюджетном кодексе закреплены ключевые изменения:

  1. Центральные и местные органы, отвечающие за бюджетное и государственное планирование, обязаны контролировать межбюджетные отношения на всех уровнях.
  2. Ужесточены требования к принятию нормативно-правовых актов (НПА), влияющих на доходы и расходы местных бюджетов.
  3. Проекты НПА, которые предполагают снижение доходов местных бюджетов, теперь будут проходить дополнительную проверку на предмет баланса между уровнями бюджета.
  4. Регионам и администраторам местных программ предоставлена большая самостоятельность при одновременном усилении ответственности за нарушение бюджетного законодательства.

Изменения направлены на предотвращение неэффективного распределения средств и обеспечение финансовой дисциплины на всех уровнях власти.

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