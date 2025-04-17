В Казахстане ужесточили правила использования госсредств на уровне местных бюджетов
Сегодня, 11:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:14Сегодня, 11:14
133Фото: baigenews.kz
Правительство Казахстана приняло меры по повышению эффективности использования бюджетных средств на местах. Поводом для изменений стали рекомендации Высшей аудиторской палаты по итогам проверки в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.
В мае 2024 года аудиторы ВАП выявили нарушения при планировании и исполнении бюджета, в том числе:
- необоснованное перечисление целевых трансфертов нижестоящим бюджетам, несмотря на отсутствие реальной потребности;
- образование свободных остатков на счетах городов и районов к концу 2023 года;
- дефицит методологического контроля в сфере межбюджетных отношений.
По мнению аудиторов, такие ошибки нарушают бюджетные принципы и снижают эффективность госфинансов.
В результате в новом Бюджетном кодексе закреплены ключевые изменения:
- Центральные и местные органы, отвечающие за бюджетное и государственное планирование, обязаны контролировать межбюджетные отношения на всех уровнях.
- Ужесточены требования к принятию нормативно-правовых актов (НПА), влияющих на доходы и расходы местных бюджетов.
- Проекты НПА, которые предполагают снижение доходов местных бюджетов, теперь будут проходить дополнительную проверку на предмет баланса между уровнями бюджета.
- Регионам и администраторам местных программ предоставлена большая самостоятельность при одновременном усилении ответственности за нарушение бюджетного законодательства.
Изменения направлены на предотвращение неэффективного распределения средств и обеспечение финансовой дисциплины на всех уровнях власти.
Самое читаемое
- Свет с лодки: Спасатели МЧС "протянули" электричество в затопленное село
- Суд признал экс-руководителей "Азия Авто" виновными в хищении 230 миллиардов тенге
- Акима сняли с должности после трагедии в Шымкенте
- Казахстанец стал бронзовым призёром этапа Кубка мира по артистическому плаванию
- Российский рэп-музыкант восхитился чистотой Астаны