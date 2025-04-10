В Казахстане ужесточили правила рекламы букмекерских контор
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Сенат принял поправки по вопросам здравоохранения, игорного бизнеса и исключения излишней законодательной регламентации, передаёт BaigeNews.kz.
Запрещена реклама букмекерских контор и тотализаторов на онлайн-платформах.
Разрешение сохраняется только для игорных зон, официальных сайтов самих компаний и спортивных СМИ.
Допускается размещение рекламы на спортивных сооружениях только во время проведения спортивных мероприятий.
Вводится запрет на рассылку рекламных материалов на мобильные устройства.
Лица, осуждённые условно или с ограничением свободы, не смогут участвовать в азартных играх.
Вопросы здравоохранения
Вводится скрининг для раннего выявления онкозаболеваний — мера направлена на снижение смертности и повышение эффективности лечения.
Расширяется доступ к слуховым аппаратам для лиц без инвалидности.
Медицинские вузы и научные организации смогут самостоятельно реализовывать программы резидентуры.
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