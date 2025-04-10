Сенат принял поправки по вопросам здравоохранения, игорного бизнеса и исключения излишней законодательной регламентации, передаёт BaigeNews.kz.

Запрещена реклама букмекерских контор и тотализаторов на онлайн-платформах.

Разрешение сохраняется только для игорных зон, официальных сайтов самих компаний и спортивных СМИ.

Допускается размещение рекламы на спортивных сооружениях только во время проведения спортивных мероприятий.

Вводится запрет на рассылку рекламных материалов на мобильные устройства.

Лица, осуждённые условно или с ограничением свободы, не смогут участвовать в азартных играх.

Вопросы здравоохранения

Вводится скрининг для раннего выявления онкозаболеваний — мера направлена на снижение смертности и повышение эффективности лечения.

Расширяется доступ к слуховым аппаратам для лиц без инвалидности.

Медицинские вузы и научные организации смогут самостоятельно реализовывать программы резидентуры.