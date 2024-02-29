В Казахстане ужесточат требования к риэлторам

Об ужесточении требований к риэлторам в Казахстане сообщил вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков. По его словам, предлагаемые изменения связаны с ажиотажем на рынке квартир из-за наплыва приезжих в 2022 году, передаёт BaigeNews.kz.

"Регулирования в сфере риелторской деятельности никакого нет. И требований никаких нет, встал вопрос о том, что ситуацию необходимо упорядочить, потому что есть взаимоотношения между риэлторами и клиентами, которые все-таки далеки от совершенства. Поэтому необходимо их упорядочить и законодательно отрегулировать.

В этой связи, депутаты такую инициативу выдвинули. Она была связана, вы помните, с ситуацией, которая была, в том числе в августе-сентябре 2022 года, когда был большой ажиотаж и всплеск интереса клиентов к аренде квартир в Астане, Алматы и других городах", - сказал вице-министр.

Он также добавил, что из-за того, что ситуация в сфере риэлтерской деятельности не регулируется, у ведомства нет информации о количестве обманутых казахстанцев.

При этом он добавил, что ужесточение требований к риэлторам пока только обсуждается и неизвестно, каким образом изменения будут регулироваться. Сейчас ведомство работает и с риэлторами и клиентами по этому вопросу.

"Самое главное - четко прописать права и обязанности участников рынка. Сейчас это не прописано. Каждый на свой страх заключает эти договора. Клиенты, потребители не знают своих прав, риелторы зачастую эти права нарушают. Но и риелторы тоже страдают от нарушения прав со стороны клиента. Вот это необходимо отрегулировать", - заключил вице-министр.

Депутат Мажилиса Олжас Куспеков в своём депутатском запросе, адресованном заместителю премьер-министра, руководителю аппарата правительства Галымжану Койшыбаеву, предложил установить госрегулирование риэлтерской деятельности.