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  • В Казахстане ужесточат наказание за незаконную вырубку деревьев и вандализм
pixabay.com Сегодня, 11:26
222
Сегодня, 11:26
222
Фото: pixabay.com

В Казахстане ужесточат наказание за незаконную вырубку деревьев и вандализм

Мажилис одобрил во втором чтении законопроекты по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения, передаёт BaigeNews.kz.

В них прописано повышение ответственности, увеличение штрафов за незаконную вырубку деревьев, нарушение режима особо охраняемых природных территорий, порчу земли.

В мажилисе отметили, что во втором чтении депутаты внесли поправки, направленные на ужесточение ответственности за проявления вандализма, порчу общественного и частного имущества.

Так, например, в законопроекте вводится норма за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

Закопроекты будут направлены на рассмотрение в сенат.

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#Мажилис #законопроект #вандализм #вырубка деревьев
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 11:26
222
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