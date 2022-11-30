В Казахстане ужесточат наказание за незаконную вырубку деревьев и вандализм

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Мажилис одобрил во втором чтении законопроекты по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения, передаёт BaigeNews.kz.

В них прописано повышение ответственности, увеличение штрафов за незаконную вырубку деревьев, нарушение режима особо охраняемых природных территорий, порчу земли.

В мажилисе отметили, что во втором чтении депутаты внесли поправки, направленные на ужесточение ответственности за проявления вандализма, порчу общественного и частного имущества.

Так, например, в законопроекте вводится норма за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

Закопроекты будут направлены на рассмотрение в сенат.