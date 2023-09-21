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В Казахстане увеличился грузооборот железнодорожным транспортом

Сегодня, 12:29
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golos-naroda.kz Сегодня, 12:29
Сегодня, 12:29
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Фото: golos-naroda.kz

Грузооборот АО "НК "КТЖ" вырос на 7,7% к уровню аналогичного периода прошлого года и составил 179,1 миллиарда тонно-километров нетто,  передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам заместителя генерального директора КТЖ-Грузовые перевозкиНуржана Кельбуганова, наблюдается динамика ежемесячного роста объёмов перевозок. Прошлый месяц стал историческим максимумом за последние пять лет, и объём перевозок составил 25,6 миллиона тонн.

"Традиционно в осенне-зимний период наблюдается высокий рост погрузки, связанный с вывозом продукции отечественных сельхозтоваропроизводителей и с подготовкой к отопительному сезону. В связи с этим, КТЖ принимает все необходимые меры для бесперебойной перевозки социально-значимых грузов", - сказал он.

В 2023 году закуплено 138 локомотивов, из них уже поставлено 63. До 2029 года будет закуплено еще 300 локомотивов.

Для обеспечения бесперебойных перевозок и увеличения пропускной и провозной способности сети КТЖ реализует ряд стратегических проектов. Строятся вторые пути железнодорожного участка Достык – Мойынты, ведётся строительству линий Дарбаза – Мактаарал, Бахты – Аягоз, обводной в обход Алматы. В течение трёх лет КТЖ планирует построить более1200 километров железных дорог. Проводятся плановые ремонтные работы на основных интенсивных грузонапряженных участках железной дороги, к примеру, Астана – Караганды – Шу, Екибастуз – Астана.

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