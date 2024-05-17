В Казахстане увеличили госзаказ для обучения в колледжах на 60 тысяч мест

В организациях технического и профессионального образования увеличен государственный заказ, передаёт BaigeNews.

В новом учебном году объем государственного образовательного заказа в организациях технического и профессионального образования увеличится на 60 тыс. мест. Таким образом, число обучающихся принятых по госзаказу достигнет 145 тыс. человек.

"По поручению главы государства государственный образовательный заказ по обеспечению бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям за счет республиканского бюджета увеличен на 60 тыс. мест. К 2025 году 100% молодежи будут обеспечены бесплатным ТиПО по востребованным специальностям", – сказал директор Департамента технического и профессионального образования Асет Муханбетов.

Государственный образовательный заказ увеличится по техническим специальностям: геология, машиностроение, энергетика, IT, металлургия, транспорт и др. На сегодня охват госзаказом в ТиПО достиг 80%.

Отметим, ежегодно по заявкам предприятий принимается 10 тысяч абитуриентов. Предприятия-заказчики будут брать на себя обязательства по организации практики и дальнейшему трудоустройству выпускников.