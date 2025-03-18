За шесть лет в Казахстане проведён капитальный ремонт трёх тысяч километров железных дорог. Это способствовало улучшению инфраструктуры и увеличению грузоперевозок. В 2024 году объём капитальных работ увеличился на 41% по сравнению с 2019 годом. Изменения стали важной частью стратегии устойчивого развития страны, направленной на модернизацию транспортной сети и повышение её пропускной способности, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом говорится в статье премьер-миниcтра РК Олжаса Бектенова "Шесть лет прогресса: Казахстан на пути устойчивого развития", посвящённой итогам шести лет президентства Касым-Жомарта Токаева.

"На фоне роста объёма перевозок грузов ж/д транспортом растёт потребность в ремонтных работах. Ежегодный объём капитального ремонта по сравнению с 2019 годом в 2024 году вырос на 41%. Всего же за шесть лет капремонтом охвачено три тысячи километров железных дорог", — отмечено в статье.

Глава правительства подчеркнул, что в этом году будет завершено строительство вторых железнодорожных путей Достык-Мойынты, что увеличит пропускную способность с 12 пар поездов до 60, а также обводная Алматы, которая на 40% разгрузит Алматинский железнодорожный узел.

Реализация данных проектов позволит нарастить грузооборот между Европой и Китаем, а также повысить экспортный потенциал нашей страны.