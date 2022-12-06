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  • В Казахстане утверждены критерии приватизации гособъектов
Pexels.com Сегодня, 11:30
170
Сегодня, 11:30
170
Фото: Pexels.com

В Казахстане утверждены критерии приватизации гособъектов

Министр национальной экономики Алибек Куантыров назвал критерии отбора активов для расширения перечня приватизации, передаёт BaigeNews.kz. 

Критерии:

  • владение неконтрольным пакетом, который не предоставляет право принимать стратегические решения по важным аспектам;
  • недостижение ключевых показателей деятельности;
  • отнесение к субъектам малого и  микропредпринимательства;
  • наступление срока окупаемости проекта.

То есть, если какой-либо объект соответствует указанным критериям, то он подлежит приватизации. 

Кроме того, в рамках расширения мандата Агентства включены новые два критерия приватизации: наличие предложения антимонопольного органа по передаче в конкурентную среду и наступление рекомендованного антимонопольным органом срока присутствия на товарном рынке.

По словам министра, на основе вышеуказанных критериев на сегодняшний день в комплексный план включены более 170 объектов. Также закреплено право предпринимателей на выбор объекта приватизации. 

"При наличии частной инициативы объект может быть продан. При этом с целью соблюдения интересов государства при приватизации предусмотрено сохранение: в стратегических организациях, к примеру, "Казмунайгаз", "Казахстан темир жолы", QazaqGaz и т.д. сохранить контрольные доли; штата работников до заключения договора купли-продажи. Предусмотрена дисциплинарная ответственность должностных лиц за несвоевременную реализацию объекта", — отметил министр.

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#приватизация #Министерство национальной экономики РК
Данира Искакова Журналист
Сегодня, 11:30
170
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