В Казахстане утверждены критерии приватизации гособъектов

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Министр национальной экономики Алибек Куантыров назвал критерии отбора активов для расширения перечня приватизации, передаёт BaigeNews.kz.

Критерии:

владение неконтрольным пакетом, который не предоставляет право принимать стратегические решения по важным аспектам;

недостижение ключевых показателей деятельности;

отнесение к субъектам малого и микропредпринимательства;

наступление срока окупаемости проекта.

То есть, если какой-либо объект соответствует указанным критериям, то он подлежит приватизации.

Кроме того, в рамках расширения мандата Агентства включены новые два критерия приватизации: наличие предложения антимонопольного органа по передаче в конкурентную среду и наступление рекомендованного антимонопольным органом срока присутствия на товарном рынке.

По словам министра, на основе вышеуказанных критериев на сегодняшний день в комплексный план включены более 170 объектов. Также закреплено право предпринимателей на выбор объекта приватизации.