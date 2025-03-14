Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране централизована деятельность по наименованию и переименованию улиц и населенных пунктов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В вопросах наименования или переименования улиц и населенных пунктов местные исполнительные органы допустили много ошибок, вплоть до того, что присваивали имена по принципу землячества, родственных отношений. Поэтому было принято решение о централизации данной деятельности. Депутаты поддержали эту инициативу. В результате у нас есть единый и четкий регламент ономастической работы", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что теперь важно не просто изменить процедуры, но и соблюдать принципы исторической справедливости.

Токаев также затронул вопрос увековечивания памяти выдающихся исторических личностей.

"Память о них – неотъемлемая часть общенациональной идентичности, хранить ее – наш гражданский долг. Но нельзя превращать ономастику в инструмент прославления личностей, чьи „исторические заслуги“ не подтверждаются никакими архивными документами", - заявил президент.

По его словам, отдельные лица, сделавшие карьеру уже в независимом Казахстане, продолжают мифологизировать советских деятелей, включая тех, кто был причастен к организации Ашаршылық.