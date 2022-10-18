В Казахстане утвердили реестр субъектов специального права и госмонополии

Фото: pixabay.com

Первый госреестр субъектов специального права и государственной монополии утвердило Агентство по защите и развитию конкуренции РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В реестр вошли по 17 субъектов в каждом из разделов.

В перечень субъектов специального права включили операторов, чья деятельность оказывает влияние на общие условия обращения товара на соответствующем либо смежном товарных рынках:

АО "Жасыл даму", ТОО "Институт космической техники и технологий", АО "Казпочта", АО "Национальные информационные технологии", АО "Казахтелеком", ТОО "СК-Фармация", АО "Казавиаспас", ТОО "КазМунайГаз-Аэро", АО "Казтелерадио", РГП на ПХВ "Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)", АО "Республиканский центр "Казимпэкс", АО "Республиканский центр космической связи", АО "Центр электронных финансов", АО "Национальная компания "Қазақстан Ғарыш Сапары", АО "Информационно-учетный центр", АО "Сәтті Жұлдыз", АО "Turar Healthcare".

В соответствии с Предпринимательским кодексом государственные и частные операторы, включённые в реестр субъектов специального права, подлежат антимонопольному регулированию на следующих принципах:

1. Ценовое регулирование

Антимонопольный орган будет проводить экспертизу цен на товары, работы, услуги, отнесённые к специальному праву и реализуемые указанными операторами на их обоснованность, что, в свою очередь, позволит обеспечить прозрачность процесса ценообразования.

2. Запрет на занятие иной деятельностью

Операторам, включённым в реестр, запрещается заниматься другими видами деятельности, производство товаров, реализация работ, оказание услуг, кроме операторских функций, предусмотренных законом.

3. Запрет на участие в других юридических лицах

Указанным операторам запрещается создавать дочерние организации или иным образом участвовать в деятельности других юридических лиц.

4. Возмещение упущенной выгоды бизнесу

Ущерб, причинённый субъектам рынка в результате введения специального права, возмещается за счет бюджетных средств.

5. Период отсрочки на полгода для подготовки участников рынка.

Субъекты рынка, ранее занимавшиеся производством, продажей или пользовавшиеся этим товаром в течение шестимесячного срока после введения в действие специального права, вправе осуществлять реализацию этого товаров.

Агентство на ежегодной основе будет проводить анализ деятельности отдельных субъектов специального права для подготовки предложений по передаче в конкурентную среду деятельности, отнесённой к сфере специального права. В этой связи, реестр субъектов специального права в дальнейшем будет корректироваться.

Ранее на расширенном заседании правительства в январе 2021 года президент Касым-Жомарт Токаев поручил Агентству провести анализ целесообразности продолжения деятельности государственных и частных операторов.

3 января 2022 года подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития конкуренции", которым предусмотрено создание института "специального права", дополняющего и совершенствующего механизм госмонополии. Соответствующие изменения внесены и в Предпринимательский кодекс (вступили в силу с 1 июля 2022 года).