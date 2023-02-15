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В Казахстане утвердили правила назначения на должности прокуроров Сегодня, 15:46
251
Сегодня, 15:46
251

В Казахстане утвердили правила назначения на должности прокуроров

В Казахстане утвердили правила назначения на должности прокуроров и ряда сотрудников госорганов. Приказ подписал генеральный прокурор РК, передаёт BaigeNews.kz.

Документ регламентирует порядок назначения и освобождения от должностей работников:

1) Генеральной прокуратуры РК;
2) Академии правоохранительных органов;
3) Комитета по правовой статистике и специальным учетам;
4) Главной военной, Главной транспортной прокуратур, прокуратур областей и приравненных к ним прокуратур.

Правила не распространяются на должности, назначаемые президентом и (или) по согласованию с ним, а также с администрацией президента РК.

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#прокуратура #назначение
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:46
251
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