В Казахстане утвердили правила назначения на должности прокуроров

В Казахстане утвердили правила назначения на должности прокуроров и ряда сотрудников госорганов. Приказ подписал генеральный прокурор РК, передаёт BaigeNews.kz.

Документ регламентирует порядок назначения и освобождения от должностей работников:

1) Генеральной прокуратуры РК;

2) Академии правоохранительных органов;

3) Комитета по правовой статистике и специальным учетам;

4) Главной военной, Главной транспортной прокуратур, прокуратур областей и приравненных к ним прокуратур.

Правила не распространяются на должности, назначаемые президентом и (или) по согласованию с ним, а также с администрацией президента РК.