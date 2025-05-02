В Казахстане утвердили план приватизации 475 государственных предприятий
Рассмотрен ход реализации Указа Президента "О мерах по либерализации экономики".
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Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики, передаёт BaigeNews.kz.
Заместитель Премьер-Министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин доложил о проводимой работе по снижению доли государства в экономике, увеличению вклада среднего бизнеса в ВВП.
Участие государства в экономике планируется ограничить только социально значимыми и стратегическими секторами. Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров сообщил о принимаемых мерах по устранению барьеров, сдерживающих развитие конкуренции.
По итогам заседания утвержден пул из 475 хозяйствующих субъектов с государственным участием, подлежащих приватизации, объединению или ликвидации. Работа будет выстроена поэтапно, до 2030 года, при этом более половины предприятий включены в план мероприятий на 2025-2026 годы.
Между тем, Олжас Бектенов подчеркнул, что реализация Указа должна быть осуществлена в установленные сроки. Работа находится на контроле.
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