В Казахстане утвердили образец удостоверения беженца

Приказом министра труда и социальной защиты населения от 22 мая 2024 года утвержден образец удостоверения беженца и требования к его защите, передаёт BaigeNews.

Отметим, удостоверение беженца изготавливается в соответствии с международными требованиями и стандартами, предъявляемыми к машиночитаемым проездным документам.



Представляет собой брошюру размером 88х125 мм и состоит из обложки, приклеенных к обложке форзацев и 6 листов (12 страниц).



Обложка синего цвета изготавливается из износостойкого материала. Кроме того, страницы удостоверения беженца защищены высококонтрастным водяным знаком в виде элемента "орнамента "KAZ", изготовлены из высококачественного сорта бумаги, которая содержит флуоресцентные волокна, видимые при обычном освещении темно-красным цветом.

Приказ вводится в действие с 9 июня 2024 года.