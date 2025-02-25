  • 25 Февраля, 15:46
  • BAIGENEWS

В Казахстане утвердили место строительства АЭС

Постановление вводится в действие с 25 февраля.

Сегодня, 14:48
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 14:48
Сегодня, 14:48
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Фото: pixabay.com

В Казахстане официально утвердили место строительства АЭС, передаёт BaigeNews.kz.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов.

Постановление "О районе строительства ядерной установки "Атомная электрическая станция" приняли 30 декабря 2024 года.

"Принять решение о районе строительства ядерной установки "Атомная электрическая станция" – Жамбылский район Алматинской области", – говорится в документе.

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