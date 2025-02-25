В Казахстане утвердили место строительства АЭС
Постановление вводится в действие с 25 февраля.
Сегодня, 14:48
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Сегодня, 14:48Сегодня, 14:48
140Фото: pixabay.com
В Казахстане официально утвердили место строительства АЭС, передаёт BaigeNews.kz.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов.
Постановление "О районе строительства ядерной установки "Атомная электрическая станция" приняли 30 декабря 2024 года.
"Принять решение о районе строительства ядерной установки "Атомная электрическая станция" – Жамбылский район Алматинской области", – говорится в документе.
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