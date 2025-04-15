В Казахстане утвердили форму адвокатской мантии
Выбор дизайна мантии проходил поэтапно и с участием адвокатского сообщества.
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Президиум Республиканской коллегии адвокатов (РКА) утвердил форму и описание адвокатской мантии, передаёт BaigeNews.kz.
"Мантия подчёркивает особый публично-правовой статус адвоката и символизирует его независимость, профессиональные привилегии и иммунитет от необоснованных преследований. Ношение мантии является правом, а не обязанностью, и адвокаты вправе использовать её как в ходе судебных процессов, так и на официальных и торжественных мероприятиях", - пояснили в коллегии.
В сообщении указано, что выбор дизайна мантии проходил поэтапно и с участием адвокатского сообщества.
"Форма мантии выполнена из чёрной ткани с воротником-стойкой небесно-голубого цвета, символизирующего государственный флаг. Декорированная национальным узором "Қорғау" ("защита"), мантия подчёркивает идею правовой поддержки и служения справедливости. Открытый фасон без застёжек символизирует независимость адвокатуры и её неподчинённость властным структурам", - отметили в РКА.
Каждый адвокат может заказать пошив мантии в любом ателье, используя официально утверждённое описание.
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