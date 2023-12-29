Закон о недропользовании: Что ожидает инвесторов и крупные месторождения в Казахстане
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Президент Казахстана подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам недропользования и экологии". Какие изменения произойдут в отрасли, прокомментировали в Минэкологии, передаёт BaigeNews.kz.
Реализация закона, по данным ведомства, придаст дополнительный импульс к инвестициям в геологоразведку в сфере углеводородов, оцениваемым до 200 миллиардов тенге ежегодно.
Кроме того, закон предполагает возможность оперативно перейти на практические геологоразведочные работы за счёт сокращения сроков всевозможных экспертиз на 8-12 месяцев и устранения административных барьеров по процедурам более чем в два раза, с 120 до 50 дней.
Изменения направлены на:
- повышение инвестиционной привлекательности геологической разведки углеводородов:
- отказ от бурения скважины без штрафных санкций по результатам сейсморазведки;
- продление периода разведки в целях оценки для полного завершения работ с закреплением встречных обязательств;
- упрощение процедуры расширения/уменьшения участков недр, принадлежащих одному лицу;
- сокращение перечня документов для участия в аукционе по предоставлению права недропользования.
- стимулирование привлечений инвестиций в истощающиеся месторождения. Определены критерии истощающихся месторождений и встречных инвестиционных обязательств недропользователей.
- снижение административных издержек недропользователей, в том числе за счёт сокращения сроков "бумажных согласований" и оптимизации процедур проведения государственной экспертизы базовых проектных документов:
- переход на уведомительный порядок, без прохождения экспертизы ЦКРР, проектных документов поисковой стадии разведки на суше;
- без ущерба экологической повестке, проведение государственной экспертизы базовых проектных документов до экологической экспертизы;
- исключение экономической экспертизы дополнений к контрактам на недропользование ввиду ранее проведенной оценки финансово-экономических показателей при государственной экспертизе базовых проектных документов;
- сокращение сроков подачи недропользователями заявлений на продление периода добычи в целях исключения формальных оснований в случае их пропуска;
- возможность повторной подачи заявления на участие в аукционе по предоставлению права недропользования после устранения выявленных компетентным органом технических ошибок.
- устранение имеющихся в правоприменительной практике пробелов и двойного толкования при проведении операций по недропользованию:
- закрепление исчерпывающего перечня видов работ, осуществляемых на подготовительном периоде;
- возможность хранения денег для ликвидации последствий недропользования у Национального оператора почты;
- проведение на добровольной основе пилотных проектов по цифровизации бизнес-процессов в области недропользования;
- установление отдельного порядка обременения права недропользования и объектов, связанных с ним.
- закрепление минимального размера долевого участия (50 процентов и более) национальной компании в области углеводородов на крупных месторождениях;
"Закон является продолжением реформирования сферы недропользования по углеводородам, начатой с внедрением в январе 2023 года механизма "Улучшенный модельный контракт", позволившего за короткий период обеспечить приток инвестиций в отрасль порядка девяти миллиардов долларов, запустить месторождение "Восточный Урихтау" и перейти на пробную эксплуатацию по ряду газовых месторождений", - отметили в Минэкологии.
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