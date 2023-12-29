Закон о недропользовании: Что ожидает инвесторов и крупные месторождения в Казахстане

Президент Казахстана подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам недропользования и экологии". Какие изменения произойдут в отрасли, прокомментировали в Минэкологии, передаёт BaigeNews.kz.

Реализация закона, по данным ведомства, придаст дополнительный импульс к инвестициям в геологоразведку в сфере углеводородов, оцениваемым до 200 миллиардов тенге ежегодно.

Кроме того, закон предполагает возможность оперативно перейти на практические геологоразведочные работы за счёт сокращения сроков всевозможных экспертиз на 8-12 месяцев и устранения административных барьеров по процедурам более чем в два раза, с 120 до 50 дней.

Изменения направлены на:

- повышение инвестиционной привлекательности геологической разведки углеводородов:

отказ от бурения скважины без штрафных санкций по результатам сейсморазведки;

продление периода разведки в целях оценки для полного завершения работ с закреплением встречных обязательств;

упрощение процедуры расширения/уменьшения участков недр, принадлежащих одному лицу;

сокращение перечня документов для участия в аукционе по предоставлению права недропользования.

- стимулирование привлечений инвестиций в истощающиеся месторождения. Определены критерии истощающихся месторождений и встречных инвестиционных обязательств недропользователей.

- снижение административных издержек недропользователей, в том числе за счёт сокращения сроков "бумажных согласований" и оптимизации процедур проведения государственной экспертизы базовых проектных документов:

переход на уведомительный порядок, без прохождения экспертизы ЦКРР, проектных документов поисковой стадии разведки на суше;

без ущерба экологической повестке, проведение государственной экспертизы базовых проектных документов до экологической экспертизы;

исключение экономической экспертизы дополнений к контрактам на недропользование ввиду ранее проведенной оценки финансово-экономических показателей при государственной экспертизе базовых проектных документов;

сокращение сроков подачи недропользователями заявлений на продление периода добычи в целях исключения формальных оснований в случае их пропуска;

возможность повторной подачи заявления на участие в аукционе по предоставлению права недропользования после устранения выявленных компетентным органом технических ошибок.

- устранение имеющихся в правоприменительной практике пробелов и двойного толкования при проведении операций по недропользованию:

закрепление исчерпывающего перечня видов работ, осуществляемых на подготовительном периоде;

возможность хранения денег для ликвидации последствий недропользования у Национального оператора почты;

проведение на добровольной основе пилотных проектов по цифровизации бизнес-процессов в области недропользования;

установление отдельного порядка обременения права недропользования и объектов, связанных с ним.

- закрепление минимального размера долевого участия (50 процентов и более) национальной компании в области углеводородов на крупных месторождениях;