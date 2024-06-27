В Казахстане усилят защиту жертв торговли людьми

Депутаты сената одобрили в двух чтениях закон, которым совершенствуются меры противодействия торговле людьми, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметил депутат Мурат Кадырбек, законом "О противодействии торговле людьми" в целях защиты прав и свобод человека и гражданина предусматривается определение организационно-правовых основ противодействия торговле людьми, в том числе установление уполномоченных органов в лице министерства внутренних дел и министерства труда и социальной защиты населения, а также других субъектов в сфере противодействия торговле людьми, их прав и обязанностей, приведение определений в соответствие с международными стандартами.

"Определяется круг лиц, на которых будут распространяться положения закона, в том числе лиц, признанных потенциальными жертвами торговли людьми, которые находясь в уязвимом положении могут стать объектом эксплуатации вследствие материальной, психологической или иной зависимости. В целях профилактики внедряется механизм оценки рисков в сфере противодействия торговле людьми и целенаправленные меры предупреждения", - сказал он.

Также законом предусмотрены меры по защите прав жертв торговли людьми и оказание им помощи при присвоении соответствующего статуса.

Кроме того, предусматривается оказание содействия в возращении на родину граждан Республики Казахстан, в том числе несовершеннолетних, ставших жертвами торговли людьми за рубежом, а также иностранцев, ставших жертвами торговли на территории нашей страны.