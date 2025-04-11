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В Казахстане усилят требования к среднему медицинскому персоналу

Минздрав усилит подготовку среднего медперсонала.

Сегодня, 14:20
АВТОР
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Минздрав РК Сегодня, 14:20
Сегодня, 14:20
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Фото: Минздрав РК

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область и область Абай посетила два медицинских колледжа, где ознакомилась с уровнем подготовки среднего медицинского персонала, передаёт BaigeNews.kz.

В Усть-Каменогорске глава ведомства отметила необходимость проведения капитального ремонта старшейшего в стране учебного заведения, оснащения специализированными кабинетами для проведения практических занятий, также был поднят вопрос повышения квалификации преподавательского состава.

В 2025 году, объявленного Главой государства Годом рабочих профессий, Министерством здравоохранения пересматриваются подходы к подготовке среднего медицинского персонала, нацеленные на повышение качества знаний и компетенций будущих медсестер и фельдшеров.

Что будет меняться в системе подготовки среднего медицинского персонала?

  • усиление практических навыков студентов;
  • пересмотр стандартов оснащения колледжей;
  • повышение требований к преподавательскому составу
  • внедрение института наставничества
  • назначение главных внештатных кураторов сестринского дела.

В условиях растущей потребности в квалифицированных медицинских кадрах подготовка среднего медицинского персонала приобретает стратегическое значение.

Усть-Каменогорский высший медицинский колледж, где обучается свыше 2 тысяч студентов, готовит специалистов по направлениям: фельдшер, акушер, медицинская сестра, лаборант, фармацевт и стоматолог.

Далее в ходе поездки по области Абай министр посетила государственный высший медицинский колледж имени Д. Калматаева Управления здравоохранения региона.

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