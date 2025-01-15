В Казахстане усилят ответственность чиновников за вмешательство в бизнес
Соответствующий законопроект Мажилис принял в первом чтении.
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Ответственность чиновников усилят за вмешательство в дела бизнеса. Об этом сообщил первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Улан Саркулов, представляя поправки в законопроект по противодействию коррупции, передает BaigeNews.kz.
"Законопроектом вводится административная ответственность сотрудников специальных и правоохранительных органов за совершение административных коррупционных правонарушений", - сказал Саркулов.
Сейчас же согласно статье 32 КоАП совершение сотрудниками силовых органов, за исключением военнослужащих, любого адмправонарушения при исполнении служебных обязанностей влечет только дисциплинарную ответственность.
В рамках изменений также предлагается внести уголовную ответственность за предложение взятки. Также в Казахстане создадут публичный реестр коррупционеров.