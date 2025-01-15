  • 15 Января, 14:43
  • BAIGENEWS

В Казахстане усилят ответственность чиновников за вмешательство в бизнес

Соответствующий законопроект Мажилис принял в первом чтении.

Сегодня, 13:41
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BaigeNews.kz Сегодня, 13:41
Сегодня, 13:41
129
Фото: BaigeNews.kz

Ответственность чиновников усилят за вмешательство в дела бизнеса. Об этом сообщил первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Улан Саркулов, представляя поправки в законопроект по противодействию коррупции, передает BaigeNews.kz.

"Законопроектом вводится административная ответственность сотрудников специальных и правоохранительных органов за совершение административных коррупционных правонарушений", - сказал Саркулов.

Сейчас же согласно статье 32 КоАП совершение сотрудниками силовых органов, за исключением военнослужащих, любого адмправонарушения при исполнении служебных обязанностей влечет только дисциплинарную ответственность.

В рамках изменений также предлагается внести уголовную ответственность за предложение взятки. Также в Казахстане создадут публичный реестр коррупционеров.

Самое читаемое

Наверх