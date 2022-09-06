В Казахстане усилят онлайн-обслуживание в медучреждениях

Фото: Instagram Багдата Мусина

В течение двух лет в 650 сёлах Казахстана откроют фельдшерско-акушерские пункты, передает BaigeNews.kz. При этом сельчане будут иметь доступ и к городским врачам через телемедицину. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин в Instagram.

"Вместе с министром здравоохранения Ажар Гиният обсудили реализацию поручений главы государства, в том числе по развитию телемедицины, реинжинирингу бизнес-процессов, внедрению современных технологий сбора данных, централизации хранения медицинских изображений и внедрению искусственного интеллекта. Касым-Жомарт Кемелевич в своем послании упомянул, что в течение двух лет будут созданы фельдшерско-акушерские пункты в 650 сёлах Казахстана. При этом он затронул и вопрос развития телемедицины для того, чтобы жители отдаленных районов могли иметь доступ к квалифицированной медпомощи", - написал он.

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Во время встречи министры договорились определить пилотные зоны, где можно будет показать полный функционал телемедицины. Фельдшерско-акушерские пункты обрудуют так, чтобы данные пациентов передавались напрямую в областную больницу. И уже там доктора смогут принимать решения по оказанию помощи. В свою очередь Минздрав внесет необходимые изменения и дополнения в ряд документов для стимулирования онлайн-обслуживания.

"На этом фоне все актуальнее становится вопрос внедрения искусственного интеллекта в систему здравоохранения. Нужно начать процесс по сертификации ИИ как инструмента, помогающего в борьбе с теми или иными заболеваниями. Но для этого сначала нужно создать единые хранилища информации, систему хранения изображений, потому что пока это довольно разрозненный сервис. А принцип работы ИИ заключается в постоянном обучении – то есть чем больше данных он получает, тем больше он учится и тем точнее выдает результат", - отметил Мусин.

По его словам, если говорить о полной цифровизации сферы здравоохранения, то никак нельзя затягивать переход к безбумажному документообороту в медицинских организациях.