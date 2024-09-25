В Казахстане усилят модерацию детского контента

Вице-министр культуры и информации Канат Искаков рассказал о проводимой работе по профилактике и усилению защиты детей от угроз в Сети, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Вице-министр подтвердил факты распространения в Казахстане контента, пропагандирующего суицид.

"По нашей последней информации, у нас действительно было зарегистрировано несколько фактов размещения информации, пропагандирующей суицид и противоправный контект. В настоящее время мы на прямой связи с представителями онлайн-платформ, таких как Telegram, Meta, TikTok", - сказал он.

Вице-министр отметил, что онлайн-платформы всячески содействуют в решении этой проблемы.

"Надо сказать, что достаточно эффективно администрация этих платформ удаляет этот контент. Это говорит об их ответственности, внутренних жёстких правилах. Потому что их внутренняя политика тоже блокирует создание такого контента. Сейчас речь идет не только о блокировании такого контента, а о том, чтобы этот контент не мог создаться, чтобы был фильтр. У наших коллег, представителей онлайн-платформ, есть такое понимание, что это нужно. Будет усилена служба модерации, чтобы на стадии формирования такой контент уже отсекался и не пропускался", - сказал Канат Искаков.

Вице-министр сообщил, что с начала года в Казахстане выявлено 157 фактов размещения информации, пропагандирующей суицид, 20 из них - в социальных сетях. Заблокировано более 50 интернет-ресурсов.