В Казахстане усилят контроль за соцпродуктами после роста цен на картофель и говядину
Казахстанские власти приняли новые меры для стабилизации цен на продукты.
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Правительство Казахстана продолжает работать над стабилизацией цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ). В ходе совещания заместитель Премьер-министра и министр национальной экономики Серик Жумангарин выступил с критикой работы некоторых заместителей акимов областей за недостаточный контроль за запасами овощей в стабфондах, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщил вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова, средний индекс цен на СЗПТ за прошлую неделю составил 0,2%, что является минимальным показателем с начала 2025 года. Наибольшее подорожание наблюдается на картофель, капусту и говядину. В то же время, цены на рис, яйца и муку снизились.
"Наибольший рост цен зафиксирован в Актюбинской области (+0,8%), Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях (+0,5%), в Жетысу (+0,4%). В то же время снижение индекса цен наблюдалось в Астане (-0,2%) и Западно-Казахстанской области (-0,1%)", — отметила Айжан Бижанова.
Ревизия в регионах показала значительные несоответствия между заявленными и фактическими запасами картофеля, что вызвало обеспокоенность у властей. В связи с этим были сделаны замечания и выговоры заместителям акимов областей, которые не организовали должный контроль за запасами.
В Мангистауской области из заявленных СПК Более 2,5 тыс т фактически подтвердились только 25 т. В Восточно-Казахстанской области из заявленных СПК более 1,6 тыс т реально подтверждены лишь 35 т. В Атырауской области: заявлено 394 т, подтверждены 110 т. В Абайской области: заявлено более 2,2 тыс т, подтверждены 183 т. В Жамбылской области: заявлены более 2,6 тыс т, по результатам ревизии подтверждено лишь 308 т. В области Ұлытау из более 1,8 тыс т, заявленных СПК, фактически имеется 827 т. В Западно-Казахстанской области из заявленных СПК более 2,3 тыс т подтвердились более 1,3 тыс т.
В качестве мер для стабилизации цен были введены запреты на вывоз племенного скота и экспорт картофеля, а также ограничен ввоз импортных куриных яиц. В настоящее время активно идет импорт картофеля из Пакистана и Китая.
Кроме того, Министерство сельского хозяйства совместно с АО "Продкорпорация" разработало схему для усиленного взаимодействия с СПК, что должно обеспечить бесперебойные поставки и финансовую поддержку производителей.
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