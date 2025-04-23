В Казахстане продолжается масштабная работа по укреплению системы защиты прав детей. В рамках реформ значительно расширен штат специалистов органов опеки и попечительства — теперь на каждые 5 тысяч детей предусмотрен минимум один специалист. Об этом сообщил вице-министр просвещения Едил Оспан, передаёт BaigeNews.kz.

В мероприятии приняли участие более 180 представителей органов опеки со всех регионов страны. Участники обсудили экстренные меры реагирования, современные цифровые инструменты в работе с детьми, а также вопросы межведомственного взаимодействия.

"Каждый нормативный акт — это судьба конкретного ребёнка. Наша задача — не просто исполнять формальности, а действовать профессионально и в интересах детей", — подчеркнул Оспан.

В ряде регионов, включая Акмолинскую, Восточно-Казахстанскую, Костанайскую и Ұлытаускую области, штат органов опеки уже приведён в соответствие с новыми нормами. В Алматы открылся Центр защиты прав детей с 133 специалистами. В Астане при Центре психологической поддержки работает отдел социального сопровождения, где задействовано 100 сотрудников. В Шымкенте их число увеличено до 90 — в сравнении с 3–5 специалистами в предыдущие годы.

По словам Уполномоченного по правам ребёнка в РК Динары Закиевой, ведётся работа по созданию управлений по охране прав детей при акиматах регионов и закреплению статуса сотрудников органов опеки.