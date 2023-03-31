В Казахстане усилили права авиапассажиров

Фото: vsluh.ru

Вводятся ряд поправок по усилению прав пассажиров, передаёт BaigeNews.kz. Комитет гражданской авиации МИИР РК проведёл системную работу по усилению норм, касающихся защиты прав пассажиров.

В частности, 29 декабря 2022 года были внесены соответствующие поправки в Закон "Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации", а также 14 марта 2023 года внесены изменения в правила перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте.

Поправками предусматриваются:

1. введение понятия "изменение статуса рейса", для усиления ответственности авиакомпаний перед пассажирами. Необходимо отметить, что ранее услуги по питанию, проживанию, трансферу предоставлялись только в случае задержки и отмены рейса. С этого времени перевозчики обязаны будут предоставлять вышеуказанные услуги при любых изменениях, влияющее на время вылета (прилета) рейса или маршрут.

2. договор воздушной перевозки может быть прекращен по инициативе авиакомпании в случае внесения пассажира в реестр лиц авиакомпании, воздушная перевозка которых ограничена (ранее данная норма отсутствовала). Данная норма подразумевает собой введение так называемого "Черного списка" для деструктивных пассажиров. Авиакомпания имеет право включить пассажира в Черный список только в том случае если его действия подпадают под признаки административного либо уголовного правонарушения.

3. обязательное уведомление пассажира по абонентскому номеру сотовой связи и адресу электронной почты о задержке рейса, а также его правах (данная норма отсутствовала). Ранее уведомление пассажиров велось на добровольной основе, однако отдельные авиакомпании не придерживались такой практики, а в отдельных случаях предоставляли это за платную услугу.

Стоит отметить, что авиакомпании помимо информирования о причинах изменения статуса рейса и новом времени вылета, и (или) о новом маршруте будут обязаны информировать пассажиров также о перечне услуг, предоставляемых перевозчиком в связи с изменением статуса рейса, в случае, если изменение произошло по вине перевозчика или вследствие позднего прибытия воздушного судна.

В этой связи авиационные власти убедительно просят пассажиров при покупке билетов указывать свои контактные данные (сотовый номер и электронный адрес).

4. ответственность авиакомпаний в виде оказания услуг и выплаты штрафа в размере 3 % при любом изменении статуса рейса по вине авиакомпании, а также административная ответственность в виде штрафа в случае невыплаты штрафа (ранее данная норма отсутствовала). Проведенный анализ показал, что отдельные авиакомпании несвоевременно выплачивают пассажирам компенсации. К сожалению, имелись факты, когда авиакомпании не выплачивали компенсации на протяжении 6–7 месяцев с даты перелета. Данная норма позволит принять меры в отношении тех авиакомпаний, которые несвоевременно выплачивают компенсацию за задержку рейса.

5. право на полный возврат средств или перебронирование при изменении статуса рейса свыше 5 часов. Ранее Законом предусматривалось, что возврат денежных средств будет осуществлен в полном объеме только в том, случае если задержка рейса составит свыше 10 часов. Однако учитывая и принимая во внимание тот факт, что перевозка после 10 часов ожидания рейса является не актуальной, указанное время сократили до пяти часов.