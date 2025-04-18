В Казахстане введены новые нормы управления государственным долгом на региональном уровне, передаёт BaigeNews.kz.

Изменения закреплены в новом Бюджетном кодексе, подписанном 15 марта 2025 года. Инициатором реформ выступило Министерство национальной экономики по предписанию Высшей аудиторской палаты.

Ранее проведённый государственный аудит выявил ряд системных проблем в управлении долгами на местах.

В частности, расходы на обслуживание долга по "Дорожной карте занятости" необоснованно учитывались при расчёте трансфертов из центра, что фактически перекладывало долговую нагрузку регионов на республиканский бюджет. Также в отдельных случаях лимиты заимствования (не более 10% от доходов) превышались без предусмотренной ответственности.

В результате в Бюджетный кодекс внесены следующие ключевые изменения:

Расходы на обслуживание и погашение долгов местных исполнительных органов исключены из расчёта общих расходов регионов, тем самым закрепляя за ними приоритетную обязанность по выплатам.

Лимиты заимствования теперь рассчитываются с учётом целевых ориентиров, утверждаемых указами Президента РК.

Прямая ответственность за превышение лимитов долга возложена на акимов областей, городов республиканского значения и столицы.

Сверхплановые поступления налогов и неналоговых доходов в местные бюджеты будут направляться на погашение долгов и финансирование приоритетных социальных расходов.

Ожидается, что эти меры повысят финансовую дисциплину на местах, снизят долговую нагрузку и укрепят принципы самостоятельности региональных бюджетов.