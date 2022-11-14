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- Семье погибшего пожарного подарили квартиру в Абайской области 14.11.2022 446
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- Сколько независимых наблюдателей будут следить за выборами президента в Казахстане 14.11.2022 237
- Токаев: Будущее нашей страны – в руках молодёжи 14.11.2022 268
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В Казахстане усилено патрулирование республиканских трасс
Дорожники продолжают в круглосуточном режиме чистить трассы от снега и засыпать их пескосоляной смесью. Сейчас на дорогах республиканского значения работает более 300 единиц спец.техники и 400 человек персонала, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает АО “НК “КазАвтоЖол”, на данный момент все автодороги республиканского значения открыты.
Напомним, что согласно информации РГП "Казгидромет", сегодня на большей части территории нашей страны ожидаются дождь, метель и гололёд.
Штормовое предупреждение объявлено в 17 регионах Казахстана.
"В связи с этим, убедительно просим автолюбителей быть предельно внимательными и осторожными за рулём: соблюдать все правила дорожного движения и скоростной режим. А в случае возникновения нештатных ситуаций на республиканских автотрассах автолюбители могут обратиться в круглосуточный call-центр КазАвтоЖола по короткому номеру 1403", - говорится в сообщении.
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