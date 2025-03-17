Государственное регулирование цен на розничную продажу товарного газа теперь распространяется на всех субъектов рынка. Необходимые изменения в Предпринимательский кодекс РК внесены по рекомендации Высшей аудиторской палаты, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе госаудита деятельности нацкомпании Qazaq Gaz, ее дочерних организаций и процессов ценообразования на газ для внутренних и внешних потребителей был выявлен серьезный законодательный пробел.

Аудиторы установили, что розничная реализация газа через газораспределительные компании не подлежит госрегулированию цен. Согласно закону, их деятельность началась после января 2017 года. Как следствие, это давало возможность организациям приобретать у Qazaq Gaz товарный газ и продавать его по завышенной стоимости, получая доход от посреднических услуг.

В связи с этим, в целях обеспечения единого подхода, Правительству РК было рекомендовано рассмотреть вопрос внесения соответствующих изменений и дополнений в Предпринимательский кодекс.

В результате необходимые поправки были внесены. С 1 января 2025 года госрегулирование цен на розничную продажу товарного газа распространяется на всех субъектов рынка, включая газораспределительные компании.