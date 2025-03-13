Аудиторы выявили нарушения в 238 медорганизациях Казахстана
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Фонд социального медицинского страхования принял ряд мер по усилению контроля за деятельностью медицинских организаций, оказывающих услуги в рамках ГОБМП и ОСМС, передаёт BaigeNews.kz.
Данная работа проводится по предписанию Высшей аудиторской палаты.
Так, ФСМС осуществлен внеплановый мониторинг качества оказания медуслуг, в ходе которого были проверены производственные базы субъектов здравоохранения, претендующих на участие в ГОБМП и ОСМС, а также их соответствие разрешительным документам, условиям договоров, стандартам и нормативам.
В результате в 238 из 1,4 тысяч проверенных медицинских организаций были выявлены различные нарушения. В их числе отсутствие разрешительных документов, размещение нескольких клиник на одной базе, отсутствие действующих сертификатов у персонала.
В отношении 61 субъекта здравоохранения применены штрафные санкции.
Начат процесс расторжения договоров с 10 медорганизациями.
По обнаруженным нарушениям также направлено 116 уведомлений в территориальные департаменты Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК для дальнейшей отработки.
Кроме того, ФСМС разработан единый алгоритм для проведения таких проверок и передачи данных в компетентные органы.
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