Фонд социального медицинского страхования принял ряд мер по усилению контроля за деятельностью медицинских организаций, оказывающих услуги в рамках ГОБМП и ОСМС, передаёт BaigeNews.kz.

Данная работа проводится по предписанию Высшей аудиторской палаты.

Так, ФСМС осуществлен внеплановый мониторинг качества оказания медуслуг, в ходе которого были проверены производственные базы субъектов здравоохранения, претендующих на участие в ГОБМП и ОСМС, а также их соответствие разрешительным документам, условиям договоров, стандартам и нормативам.

В результате в 238 из 1,4 тысяч проверенных медицинских организаций были выявлены различные нарушения. В их числе отсутствие разрешительных документов, размещение нескольких клиник на одной базе, отсутствие действующих сертификатов у персонала.

В отношении 61 субъекта здравоохранения применены штрафные санкции.

Начат процесс расторжения договоров с 10 медорганизациями.

По обнаруженным нарушениям также направлено 116 уведомлений в территориальные департаменты Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК для дальнейшей отработки.

Кроме того, ФСМС разработан единый алгоритм для проведения таких проверок и передачи данных в компетентные органы.