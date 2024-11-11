В Казахстане уровень безработицы почти вдвое выше, чем в России

Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения, в государствах – членах ЕАЭС на конец сентября 2024 года составила 737,7 тысячи человек, или 0,8% численности рабочей силы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Евразийской экономической комиссии.

"По сравнению с аналогичной датой 2023 года численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения, по ЕАЭС сократилась на 14,9%", - проинформировали в ЕЭК.

По последним имеющимся данным в соответствии с методологией Международной организации труда1) (МОТ) уровень безработицы по ЕАЭС составил, по оценке, 3,0% численности рабочей силы (II квартал 2024 года), в том числе в Армении – 13,8% (II квартал 2024 года), Беларуси – 2,9% (III квартал 2024 года), Казахстане – 4,7% (II квартал 2024 года), Кыргызстане – 4,1% (2023 год), в России – 2,6% (II квартал 2024 года).

В различных сферах экономики Казахстана заняты 9,2 млн человек, из них по найму работает 7 млн человек (75,9% от общего числа занятых в экономике), являются самостоятельно занятыми – 2,2 млн человек (24,1% от общего числа занятых в экономике).

Наибольшая доля занятых в РК наблюдается в сферах: