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  • В Казахстане упростят процедуру решения трудовых конфликтов
pixabay.com Сегодня, 12:38
273
Сегодня, 12:38
273
Фото: pixabay.com

В Казахстане упростят процедуру решения трудовых конфликтов

Сенаторы одобрили проект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам упрощения порядка разрешения трудовых споров и конфликтов". Документ разработан для совершенствования урегулирования трудовых конфликтов и организации переговорных процессов, передает BaigeNews.kz

Поправки коснутся деятельности согласительной комиссии, уточнения роли профсоюзов в решении коллективных трудовых споров, а также условий, при которых могут быть проведены собрания или предупредительные забастовки, а также других вопросов.

"Глава государства неоднократно поднимал вопрос о необходимости дополнительного регулирования правоотношений, связанных с трудовыми спорами. Разработанный в соответствии с этим закон нацелен на совершенствование отечественного законодательства. Использование альтернативных способов разрешения споров является одним из важных направлений развития правовой политики. Закон способствует изменению порядка рассмотрения индивидуальных и коллективных трудовых споров. Также будет усилен статус согласительных и примирительных комиссий. Считаем, что новые нормы придадут импульс усилению защиты прав работников и снижению трудовых конфликтов", — подчеркнул председатель Сената Маулен Ашимбаев. 

 

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#Сенат #закон #забастовка
Артём Волков Журналист
Сегодня, 12:38
273
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