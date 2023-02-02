В Казахстане упростят процедуру решения трудовых конфликтов

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Сенаторы одобрили проект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам упрощения порядка разрешения трудовых споров и конфликтов". Документ разработан для совершенствования урегулирования трудовых конфликтов и организации переговорных процессов, передает BaigeNews.kz.

Поправки коснутся деятельности согласительной комиссии, уточнения роли профсоюзов в решении коллективных трудовых споров, а также условий, при которых могут быть проведены собрания или предупредительные забастовки, а также других вопросов.