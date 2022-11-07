В Казахстане упростили процедуры регистрации политических партий

Процедуры регистрации политических партий упростили в Казахстане. Подробности сообщили в министерстве юстиции, передаёт BaigeNews.kz.

Снижены количественный порог для регистрации политических партий с 20 тысяч до пяти тысяч членов, требования о минимальной численности региональных представительств политических партий с 600 до 200 человек, требования по минимальной численности инициативной группы граждан для создания политической партии с одной тысячи до 700 человек.

Также приняты нормы по увеличению срока проведения учредительного съезда по созданию политической партии с двух до трёх месяцев.

Кроме того, территориальные избирательные комиссии с 1 января 2023 года переводятся на профессиональную постоянную основу.