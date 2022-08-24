В Казахстане учредят почётный знак для учителей "Ұстаздық қызметіне адалдығыүшін"

Почётный знак для педагогов "Ұстаздық қызметіне адалдығы үшін" появится в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения. Награду будут вручать педагогам с трудовым стажем более 25 лет за особые личные заслуги.

"Глава государства уделяет особое внимание поддержке педагогов. По его поручению нами ведётся работа по повышению заработной платы, освобождению от выполнения несвойственных функций, от излишней отчётности. Сейчас мы инициировали изменения в приказ об утверждении отраслевой системы поощрения. Почетный знак "Ұстаздық қызметіне адалдығы үшін" будет присваиваться педагогам дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего, дополнительного образования. Знак будет присуждаться заслуженным педагогам, которые проработали учителем более 25 лет. Таким образоммы хотим поощрить педагогов, которые преданы своему делу и вносят большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения", – отметила вице-министр просвещения Шолпан Каринова.