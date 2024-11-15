В Казахстане учредят новое звание для работников сельского хозяйства
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В Парламенте сейчас рассматривают вопрос о внесении изменений в соответствующие законы.
Касым-Жомарт Токаев на первом Форуме работников сельского хозяйства сказал, что в своем недавнем Послании предложил учредить почетные звания для представителей рабочих профессий, изобретателей и ученых, передаёт BaigeNews.kz.
"В систему государственных наград планируется включить еще 9 почетных званий. В частности, в знак признания огромного вклада работников сельского хозяйства в развитие страны будет учреждено звание "Қазақстанның аграрлық саласының еңбек сіңірген қайраткері". Депутаты рассматривают вопрос о внесении изменений в соответствующие законы", - заявил Президент.
В течение следующего года, объявленного Годом рабочих профессий, в центре внимания должны быть подлинные люди труженики, отметил Токаев.
"Уверен, это будет способствовать популяризации в обществе ценностей трудолюбия и профессионализма", - подчеркнул Глава государства.
На этом же форуме Президент сказал, что развитие села очень важно для укрепления государства.
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