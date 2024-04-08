В Казахстане участились случаи подачи фальшивых документов на получение Шенгена

Министерство иностранных дел РК ведёт работу по облегчению визового режима со странами Евросоюза, однако казахстанцы этому не способствуют. В стране участились случаи подачи фальшивых документов на получение Шенгена, передаёт BaigeNews.kz.

"Согласно полученной от консулов европейских стран информации, в Казахстане участились факты предоставления фальсифицированных документов, что в свою очередь приводит к росту фактов отказов в получении Шенгенской визы. Предоставление документов, содержащих недостоверные факты, для получения визы наносит существенный вред имиджу Республики Казахстан, что в свою очередь, усложняет ведение переговоров о либерализации визового режима, а также ухудшает визовую историю наших граждан, увеличивая шанс получения отказов на визы в будущем", - казал официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

Кроме того, предоставление подобных документов увеличивает срок рассмотрения визовых заявлений в связи с необходимостью тщательной сверки документов. Поэтому участились жалобы граждан на задержки при получении визы.

В МИД призвали казахстанцев тщательно контролировать процесс предоставления необходимых документов, подачи заявления на визу, оплаты необходимых сборов.