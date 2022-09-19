В Казахстане участились случаи "минирования" объектов несовершеннолетними

Фото: Pexels.com

В Казахстане практически сведены на нет факты "телефонного терроризма", но участились случаи передачи ложных сообщений через интернет. Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника департамента по противодействию экстремизму МВД РК Дархан Разуев, передаёт BaigeNews.kz.

"В последнее время в городах Астана и Алматы, а также в отдельных регионах страны крупные торгово-развлекательные центры, аэропорты, школы, здания судебных органов и даже больницы неоднократно подвергались анонимным атакам со стороны неизвестных лиц", - сказал Дархан Разуев.

Он добавил, что мотивы преступления в таких случаях могут быть различными: из чувства мести, из хулиганских побуждений, с целью привлечения к себе внимания, однако за совершенный необдуманный поступок, который человек может расценивать как шутку, наступают серьёзные последствия.

В этой связи министерство создало специальную группу во взаимодействии с заинтересованными государственными органами. Деятельность группы акцентирована на взаимодействии с зарубежными партнерами, а также иностранными компаниями по установлению IP-адресов, аккаунтов и других сведений, связанных с электронными адресами.

"Сотрудниками полиции Актюбинской области совместно с органами КНБ несовершеннолетний житель Западно-Казахстанской области изобличен в рассылке электронных анонимных сообщений "о бомбе" через Интернет. В Акмолинской области задержан пятиклассник, который через электронную почту заминировал здания судов в Павлодарской области. В настоящее время по указанным делам расследование продолжается", - рассказал представитель МВД.

Ранее в Костанайской области к 1 году 6 месяцам лишения свободы был осужден молодой человек, также заминировавший через Интернет более 11 различных объектов в разных регионах страны.

Согласно данным ведомства, в целом за восемь месяцев этого года направлены в суд 14 уголовных дел, вынесены приговоры в отношении 13 человек, при этом семеро из них осуждены к реальным срокам лишения свободы, четверо отделались ограничением свободы, в отношении одного гражданина приняты принудительные меры медицинского характера.

На брифинге напомнили, что в Казахстане за телефонный терроризм предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей (на сегодняшний день – 15,9 миллиона тенге) либо исправительных работ в том же размере, либо ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет.