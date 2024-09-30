В Казахстане убрано 75% зерновых культур

На оперштабе по уборочной кампании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина рассмотрели вопросы обеспечения аграриев всем необходимым для бесперебойной уборки урожая. Благодаря хорошей погоде в основных зерносеющих регионах Казахстана по состоянию на 27 сентября убрано почти 13 миллионов гектаров полей, или 75 процентов, передаёт BaigeNews.kz.

Полностью уборку зерновых планируют завершить до конца октября. Впереди – уборка масличных культур.

Отгрузка удешевлённого дизтоплива, сжиженного газа для сушильных комплексов и цены на ячмень и пшеницу 4 класса – основной спектр рассмотренных на заседании оперштаба вопросов.

Как сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, на 27 сентября на элеваторы поступило 3,376 млн тонн зерна, из них 2,476 млн тонн – пшеницы. Из общего объема пшеницы 1,4 млн тонн - зерно 3 класса (56,2%), 701,4 тыс. тонн – 4 класса (28,3%), 263,1 тыс. тонн – 5 класса (10,6%). Почти 95% поступившего ячменя – зерно 2 класса.

Учитывая перспективы увеличения сбора пшеницы 4-5 классов, фермеры просят озвучить цену форвардного закупа на это зерно как можно раньше. Серик Жумангарин поручил Продкорпорации объявить цену форвардного закупа на следующей неделе.

В основные зерносеющие регионы начались поставки удешевленного сжиженного газа для работы зерносушильных комплексов. Отгрузка дизтоплива на уборку и сушку зерна идет в соответствии с планами поставок.

Отдельно рассмотрели ход отгрузки минеральных удобрений, необходимых для внесения в почву осенью. При общем плане выполнения в 84% есть регионы, где отгрузка идет низкими темпами. Вице-премьер дал поручения ускорить процесс, чтобы фермеры успели внести удобрения в положенные сроки.