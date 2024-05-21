В Казахстане трём ведущим музеям присвоят национальный статус
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Касым-Жомарт Токаев сообщил, что трем ведущим музеям страны будет присвоен национальный статус, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Согласно современным требованиям, музей должен стать передовым институтом, способствующим модернизации общественного сознания. Молодое поколение должно глубоко познавать свою историю и традиции и извлекать уроки из прошлого. В целом, в стране проводится большая и кропотливая работа по сохранению и приумножению историко-культурного наследия. Недавно впервые за многие годы был значительно расширен Национальный перечень нематериального культурного наследия. Прорабатывается вопрос включения в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО наших национальных традиций "салбурын" и "беташар", – сказал Касым-Жомарт Токаев на церемонии награждения работников культуры и искусства.
Президент Касым-Жомарт Токаев наградил работников культуры и искусства.
Самое читаемое
- Правила прохождения воинской службы изменятся в Казахстане
- Трагедия в Таразе: мужчина застрелил друга из автомата Калашникова
- Стала известна причина крушения вертолёта с президентом Ирана
- Штрафы за плохие дороги выписали чиновникам в Шымкенте
- Врачи достали горсть червей из печени 7-летнего мальчика в Туркестанской области