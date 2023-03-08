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В Казахстане треть IT-специалистов составляют женщины. Такие данные привели в международном технопарке Astana Hub, передаёт BaigeNews.kz.

Ежегодная потребность в ИКТ-кадрах в Казахстане составляет около 30 тысяч человек. В самом технопарке Astana Hub зарегистрированы 1043 IT-компании, из которых 179 возглавляют женщины. В последнее время на обучение IT-бизнесу от девушек поступает больше заявок.

"В рамках программы финансовой поддержки частных IT-школ Tech Orda гранты получили 3 067 студентов, из которых 39 процентов - женщины. Доля девушек среди коллектива нашего технопарка составляет 61 процент, в том числе руководящие должности на 63 процента занимают женщины. Это свидетельствует о том, что в современном мире гендерный баланс на рынке труда меняется. Если несколько лет назад сфера IT считалась сугубо мужской, то в нынешних реалиях ІТ-специальности не привязаны к гендеру", - рассказал СЕО Astana Hub Магжан Мадиев.

Участники Astana Hub отмечают, что женщины на руководящих должностях ассоциируются с лучшим управленческим поведением, предоставляют фирмам информационные и социальные преимущества и мотивируют женщин на должностях среднего звена.