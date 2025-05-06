Уровень износа основного оборудования на электростанциях страны достиг 56,8%, причём более трети из них — в критическом состоянии: степень износа составляет от 70 до 90%. Наиболее изношенными остаются теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и государственные районные электростанции (ГРЭС), передаёт BaigeNews.kz.со ссылкой на аналитиков energyprom.kz.

В целом, по данным правительства, уровень износа основных фондов в стране составляет 46,5%, а в сфере теплоэлектроснабжения он достигает 70,5%. На 14 электростанциях зафиксирован износ более 80% — это напрямую связано с ростом аварийности: именно такие объекты чаще всего становятся источником сбоев и отключений.

Чтобы изменить ситуацию, в Казахстане реализуется ряд крупных программ. Среди них — инициатива "Тариф в обмен на инвестиции", а также Национальный проект "Модернизация энергетического и коммунального секторов", принятый в конце 2024 года. Он рассчитан на период до 2029 года и предусматривает масштабные меры по обновлению инфраструктуры.

Согласно проекту, планируется реконструировать и построить около 86 тысяч км сетей, что должно сократить средний уровень износа до 40% и снизить аварийность минимум на 20%. Кроме того, к 2030 году доля оборудования, охваченного интеллектуальными системами управления (Smart Grid), должна достичь 90%.

Подобные проблемы характерны не только для Казахстана. Так, в Южной Африке, Иране, Польше, России и даже в США также наблюдается высокий износ энергетической инфраструктуры. Например, в США 70% линий высоковольтной передачи и трансформаторов эксплуатируются более 25 лет, а в Иране 80% паровых электростанций работают более 30 лет.

В числе успешных примеров модернизации — опыт Финляндии и Италии. В Финляндии, несмотря на суровые климатические условия, удалось создать надёжную энергетическую систему за счёт модернизации сетей и внедрения автоматизации. Италия, в свою очередь, реализовала масштабные проекты по цифровизации электросетей, что позволило улучшить качество обслуживания и снизить потери.

Как отмечают эксперты, Казахстану предстоит непростая, но вполне осуществимая задача: последовательно инвестируя в замену устаревших объектов и развивая цифровые решения, можно повысить надёжность энергоснабжения и обеспечить устойчивое развитие отрасли.