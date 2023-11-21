В Казахстане транзитные перевозки ЖД-транспортом выросли на 19%

С начала 2023 года объём ЖД-грузоперевозок вырос на 3%, при этом рост экспортных перевозок составил 8,5%. Об этом на заседании правительства сообщил министр транспорта Марат Карабаев, передаёт BaigeNews.kz.

Глава ведомства подчеркнул активный рост транзитных перевозок: за 10 месяцев их объем увеличился на 19%.

"В рамках поручения Главы государства по развитию транспортно-логистического потенциала страны особое внимание уделяется транзитным перевозкам. Объем контейнерных перевозок в 2022 году увеличился на 29% по сравнению с предыдущим годом. За последние годы значительно увеличился объем транзитных грузов из Китая в Европу и соседние страны через Казахстан", - отметил Карабаев.

Кроме того, как отметил министр, на сегодняшний день общая протяженность магистральных дорог составляет 16 тыс. км. Для обеспечения бесперебойных перевозок и увеличения мощности магистральных железнодорожных линий в текущем году проведен капремонт на участках общей протяженностью 567 км. Также ведутся работы по строительству 4-х железнодорожных проектов.