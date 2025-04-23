В Казахстане топливо не дорожает из-за нефти — позиция Минэнерго
Министр энергетики: цена на нефть в мире не влияет на стоимость бензина в Казахстане.
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На брифинге в правительстве министр энергетики Ерлан Аккенженов прокомментировал ситуацию с ценами на топливо, передаёт BaigeNews.kz.
По его словам, в Казахстане нет прямой зависимости между стоимостью нефти на международном рынке и ценами на бензин внутри страны.
"Исторически мы не наблюдаем корреляции между мировыми ценами на нефть и внутренними ценами на топливо. У нас всё определяется внутренним спросом и предложением", — подчеркнул Аккенженов.
Министр отметил, что Казахстан полностью покрывает свои потребности в бензине и дизельном топливе за счёт работы трёх крупных нефтеперерабатывающих заводов. Это позволяет избежать резких скачков цен и зависимости от внешних факторов.
Такое заявление стало ответом на вопросы о возможном росте цен в связи с колебаниями на мировом рынке нефти.
Ранее сообщалось об утверждении нового тарифа на услугу по организации транспортировки казахстанской нефти по трубопроводным системам Казахстана в целях экспорта.
К слову, оптовые цены на горюче-смазочные материалы (ГСМ) выросли в Казахстане с 1 февраля.