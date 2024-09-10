В Казахстане тарифы за комуслуги будут формировать по-новому

Министр национальной экономики нашей страны Нурлан Байбазаров рассказал, как изменятся подходы при формировании тарифов за комуслуги, передаёт BaigeNews.

"До конца года предполагается масштабировать утвержденные социальные нормы потребления коммунальных услуг по принципу "больше потребляешь – больше платишь". Наряду с этим, будут проработаны вопросы защиты интересов социально-уязвимых слоёв населения на оплату коммунальных услуг. Таким образом, в отраслевой закон будет введено понятие социально значимых услуг и их регламентация по аналогии с процессами оказания госуслуг", - сказал Нурлан Байбазаров.

В транспортно-логистической сфере, по его словам, в ближайшие три года будут утверждены регулируемые тарифы на железнодорожные перевозки грузов до уровня рентабельности.