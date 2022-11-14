В Казахстане свыше 400 тысяч больных диабетом обеспечиваются бесплатными лекарствами - Минздрав

Фото: pixabay.com

14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом.

В мире в три раза за последние 20 лет возросло число людей, живущих с сахарным диабетом. Сейчас это эндокринное заболевание имеет более 400 миллионов человек. В Казахстане число больных с сахарным диабетом также увеличивается. Сегодня, по данным Минздрава общее количество больных - более 400 тысяч человек, к 2030 году врачи ожидают свыше 800 подтверждённых диагнозов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Службы центральных коммуникаций.

По данным медиков, за последние 10 лет количество пациентов с сахарным диабетом в стране увеличилось в два раза. На первое июля 2022 года на динамическом наблюдении с сахарным диабетом состояло 439 327 человек, из них с диагнозом СД первого типа – 26 778 человек (21 989 взрослых и 4 789 детей). С диагнозом СД второго типа на учете - 412 549 человек (412 206 взрослых и 343 ребёнка).

Диагноз "сахарный диабет" перестал звучать как смертный приговор после 11 января 1922 года, с первым применением инсулина.

Сейчас в перечень бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения включены около 30 наименований: от бигуанидов до инсулинов последних поколений и их сочетаний с антагонистами ГПП-1.

Также в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи все пациенты с сахарным диабетом первого и второго типов обеспечены льготными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе инсулинами, тест-полосками, инсулиновыми помпами.

В Республике Казахстан с 2011 года успешно действует программа бесплатной помповой инсулинотерапии для детей в возрасте нуля до 18 лет. В настоящее время в программе 1 118 детей, регулярно получающих расходные материалы и средства самоконтроля гликемии за счёт государственных средств.