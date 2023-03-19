В Казахстане стартовали выборы в Мажилис и Маслихаты

Фото: BaigeNews.kz

19 марта начались внеочередные выборы депутатов мажилиса и маслихатов всех уровней, передаёт BaigeNews.kz.

Ход внеочередных выборов депутатов Мажилиса и маслихатов будут мониторить около 800 международных наблюдателей из 41 страны.

На избирательных участках 19 марта казахстанцы смогут предъявить цифровое удостоверение.

Согласно итогам жеребьевки при проведении голосования 19 марта наименования политических партий в избирательном бюллетене будут располагаться в следующем порядке:

Партия "Amanat";

Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл";

Партия Respublica;

Народная партия Казахстана;

Казахстанская партия зеленых "Байтак";

Демократическая партия Казахстана "Ак жол";

Общенациональная социал-демократическая партия.

В семь списков политических партий, претендующих на 69 мандатов депутатов Мажилиса Парламента включён 281 кандидат. По итогам регистрации зарегистрированы 118 партийных списков, 1447 кандидатов в маслихаты областей, городов республиканского значения и столицы.

Кроме того, с 2023 года в рамках предстоящих выборов в Мажилис и маслихаты разрешена агитация в соцсетях.

По данным Министерства иностранных дел, при загранучреждениях Казахстана в 62 иностранных государствах образовано 77 избирательных участков.

Для участия в голосовании граждане Казахстана, обладающие активным избирательным правом, проживающие или находящиеся по частным, служебным, учебным, деловым и туристическим целям в соответствующем иностранном государстве и имеющие действительные паспорта гражданина Казахстана, могут обратиться в дипломатическое или консульское представительство Казахстана, при котором создан избирательный участок.

Голосование при загранучреждениях Казахстана в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан" будет проводиться в день выборов с 07:00 до 20:00 часов по местному времени.

19 января Указом Президента были назначены внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Он подчеркнул, что хотя формально данные выборы являются внеочередными, они проводятся в соответствии с графиком избирательных кампаний, представленных Главой государства в Послании народу Казахстана в сентябре 2022 года.

70% депутатов Мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% – по одномандатным округам. По смешанной избирательной системе, в соотношении 50 на 50, пройдут и выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения. А на выборах в маслихаты районов и городов областного значения граждане будут голосовать только за кандидатов по одномандатным округам.