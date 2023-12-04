В Казахстане стартовала зимняя неделя добра

С 4 по 10 декабря в Казахстане пройдет зимняя неделя добра. О старте акции объявила депутат Мажилиса Парламента РК Вера Ким, передаёт BaigeNews.kz.

В Астане при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и Национальной Волонтерской Сети с участием Программы добровольцев ООН состоялся симпозиум, приуроченный к предстоящему Международному дню волонтера.

Депутат Мажилиса Вера Ким подчеркнула важность волонтерской деятельности в современном обществе. Депутат также объявила о старте зимней недели добра под названием "Волонтером быть легко". Организованная Национальной Волонтерской Сетью при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан, эта инициатива направлена на поощрение и реализацию волонтерских проектов во благо общества и будет продолжаться с 4 по 10 декабря.

В свою очередь, вице-министр культуры и информации Данияр Кадиров отметил важность принятия стратегических документов и инициатив по развитию волонтерства.