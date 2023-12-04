В Казахстане стартовала зимняя неделя добра
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С 4 по 10 декабря в Казахстане пройдет зимняя неделя добра. О старте акции объявила депутат Мажилиса Парламента РК Вера Ким, передаёт BaigeNews.kz.
В Астане при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и Национальной Волонтерской Сети с участием Программы добровольцев ООН состоялся симпозиум, приуроченный к предстоящему Международному дню волонтера.
Депутат Мажилиса Вера Ким подчеркнула важность волонтерской деятельности в современном обществе. Депутат также объявила о старте зимней недели добра под названием "Волонтером быть легко". Организованная Национальной Волонтерской Сетью при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан, эта инициатива направлена на поощрение и реализацию волонтерских проектов во благо общества и будет продолжаться с 4 по 10 декабря.
В свою очередь, вице-министр культуры и информации Данияр Кадиров отметил важность принятия стратегических документов и инициатив по развитию волонтерства.
"В следующем году страны-участницы СВМДА проведут встречу волонтеров. В этом контексте Казахстан последовательно и целенаправленно реализует свои обязательства, стремясь к продвижению волонтерства не только внутри страны и региона Центральной Азии, но также к повышению уровня волонтерства, добровольцев на мировом уровне. Это особенно важно в свете последних событий в социальной, экономической и политической сферах, поскольку добровольцы представляют собой людей доброй воли, приверженных общей цели – мира и добра", - отметил вице-министр.
Самое читаемое
- Двухлетняя девочка-вундеркинд попала в Книгу рекордов Гиннесса
- Меньше времени проводить на свежем воздухе в воскресенье советуют алматинцам
- Проблему моста спустя почти 100 лет решили для сельчан в Акмолинской области
- Зарезал собственного сына: убийство в Шымкенте прокомментировали в полиции
- Считавшийся погибшим при пожаре в алматинском хостеле парень оказался живым